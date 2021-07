Motta in concerto a Milano: scaletta e info

È con un sold-out rock che questa sera, mercoledì 21 luglio, Francesco Motta tornerà (in maniera figurata) a riabbracciare i suoi fan milanesi, in occasione del concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni. L’artista pisano presenterà dal vivo tutti i brani del suo ultimo disco “Semplice”, con la sua ormai canzone manifesto “E poi finisco per amarti”

Un artista che con gli anni ne ha fatto della dimensione live il suo carattere distintivo e che, per non tradirsi, proporrà in questa sua terza data live del “Semplice Tour” un mix di canzoni emozionanti, per essere tutti insieme “disciplinatamente rock” (Il Giorno).

Motta, il messaggio su Instagram per la ripresa del suo tour estivo

Sono ormai passati due mesi da quando Francesco Motta, ha annunciato entusiasta a tutti i fan di Instagram, la fortunata ripresa della tournée estiva – “Semplice Tour” – che dopo il lungo stop a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), verterà quest’anno sulla presentazione ufficiale e per la prima volta dal vivo dei brani estratti dal suo ultimo disco “Semplice” (2021). Ecco le parole che il cantautore ha condiviso sui profili social ufficiali: “Non avete idea di quanto mi sia mancato tutto questo. Spero che riuscirò a farvelo capire durante i concerti. Sopratutto perché “Semplice” è un disco suonato e pensato per essere riproposto dal vivo per cui il nostro viaggio comincia ora. Tutte le volte che chiudo un disco l’unico pensiero che ho è riuscire a festeggiarlo con voi e questa estate finalmente riusciremo a farlo, in un modo o nell’altro, mettendoci tutto l’impegno che serve, come ho sempre cercato di fare”.