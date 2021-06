Motta in concerto, le date del tour estivo: info e biglietti

Parte il 26 giugno dal Goa Boa di Genova il nuovo tour di Motta che torna finalmente sul palco per presentare dal vivo il suo nuovo lavoro discografico “Semplice”, pubblicato il 30 aprile da Sugar. Un disco che racconta il suo nuovo percorso di crescita personale ed artistico attraverso un processo di semplificazione e di ritorno alle cose semplici. Prodotto dallo stesso Motta nel suo studio romano con la complicità di Taketo Gohara, l’album rispecchia la volontà di avvicinare sound e arrangiamenti alla dimensione live.



Motta sarà in tour con un ricco calendario di concerti con cui girerà l'Italia per tutta l'estate e ritornerà, finalmente, a quella che è la dimensione essenziale per un artista come lui che è cresciuto, umanamente e professionalmente, sopra i palchi, suonando senza quasi mai fermarsi. Semplice tour assume una connotazione per lui ancora più forte e viscerale soprattutto in questo periodo di ripartenza. L'ultimo live lo tenne il 28 settembre 2019 quando chiuse un lungo tour e tre anni intensi con uno speciale concerto nella prestigiosa sala Santa Cecilia dell' Auditorium Parco della Musica e ora è arrivato il momento di ripartire.