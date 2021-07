Lady Gaga annuncia due concerti con Tony Bennett

Due appuntamenti live per festeggiare il novantacinquesimo compleanno di uno degli artisti più iconici e di successo nella storia della musica.

Lady Gaga, il post su Instagram

Lady Gaga è pronta per tornare ad affiancare Tony Bennett. Nelle scorse ore la voce di Rain On Me ha annunciato i due speciali concerti che la vedranno esibirsi insieme Tony Bennett; la notizia è stata comunicata tramite un post sul profilo Instagram della cantante che vanta più di quarantotto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita.

Tony Bennett e Lady Gaga (FOTO) saliranno sul palco del Radio City Music Hall nelle giornate di martedì 3 e giovedì 5 agosto.