La Maison della Medusa ha messo all'asta una replica dell'iconica giacca in pelle indossata dalla popstar durante il tour mondiale e ha lanciato una t-shirt unisex e un berretto con il logo del marchio modificato con i colori dell'arcobaleno. Un'operazione a sostegno della comunità Lgbtq+, in occasione del mese dell'orgoglio multicolore e anche del decimo anniversario del disco "Born This Way" di Gaga, il cui omonimo singolo è un vero e proprio inno alla diversità e alla fierezza di mostrarla a tutti

Versace e Lady Gaga uniscono le forze per promuovere una campagna a sostegno della comunità Lgbtq+. In occasione del Pride Month e in concomitanza con il decimo anniversario dell'album della popstar Born This Way, la Maison della Medusa ha deciso di mettere all'asta una replica dell'iconico capospalla in pelle indossato da Lady Gaga durante il tour mondiale del suo mitico disco.

Oltre alla giacca di pelle (che è un pezzo unico), è stata lanciata anche una capsule collection che sostiene la diversità, composta da una t-shirt unisex e un berretto con il logo del marchio che, per l'occasione, ha modificato i suoi colori in quelli dell'arcobaleno.



“Versace è sempre stato una guida. Dai tempi di Gianni, Donatella, Allegra e ancora adesso tutti hanno celebrato i bellissimi colori dell’amore che abbiamo dentro di noi per offrirli reciprocamente. Eravamo tutti più diversi e la diversità è bella. Grazie Donatella per supportare la comunità LGBTQ+ e il decimo anniversario di Born This Way”, ha scritto Lady Gaga nella didascalia a corredo del video che ha postato su Instagram. Video in cui indossa la maglietta e il berretto della capsule multicolore in chiave Pride.



Versace si tinge di questi colori iconici offrendo ancora una volta il proprio supporto e sostegno alla comunità Lgbtq+, a cui il brand è sempre stato molto attento.



Per celebrare i diritti, la libertà di espressione e la libertà di scelta di identità di genere - tematiche importantissime di oggi - la casa di moda ha collaborato proprio con Miss Germanotta non certo a caso.



Il decennale del suo album Born This Way, infatti, è importante per la battaglia che vuole salvaguardare la diversità e i diritti di ciascuno di noi.

L'omonimo singolo del disco è proprio un inno alla diversità, un'esortazione ad accettarsi per quello che si è, la conditio sine qua non ci si può amare.



Tutti i proventi dell'asta organizzata da Versace saranno donati proprio alla Born This Way Foundation, l'organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2012 dall'artista e attivista americana e da sua madre, Cynthia Germanotta.