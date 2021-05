Donatella Versace invitò i Blue a un evento, ma voleva i Blur

La stilista ha poi raccontato di non aver avuto il coraggio in quel momento di dir la verità; nel giro di poco tempo le sue parole hanno fatto il giro dei social.

Come riportato anche da Rolling Stone , la stilista ha rivelato un divertente fraintendimento accaduto alcuni anni fa. In occasione della Milano Fashion Week, Donatella Versace ha chiesto la presenza dei Blur, tuttavia un errore di pronuncia ha provocato un equivoco facendo arrivare nel capoluogo meneghino i Blue .

Blue, il gruppo britannico

Dal successo con il primo singolo All Rise al palco dell’Eurovision Song Contest con I Can passando per altri brani che hanno conquistato il pubblico.