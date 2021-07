Gianna Nannini in concerto a Vigevano: scaletta e info

Continuano le date del “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza” tour, con la più celebre rocker italiana che questa sera canterà live dal magico palco del Castello Sforzesco di Vigevano. L’appuntamento è per le ore 21:00 con una serata molto diversa da quelle a cui Nannini ci ha da sempre abituati. Il concerto sarà in acustico, solo voce dell’artista e pianoforte ad accompagnare le note dei suoi più grandi successi Condividi:

Proseguono gli appuntamenti in programma per “Vigevano Estate”, la rassegna di concerti che fino al 25 luglio si terrà al Castello Sforzesco della città e che proprio questa sera, lunedì 19 luglio, entra finalmente nel vivo con la performance di una delle artiste italiane più amate di sempre. Gianna Nannini si esibirà dalle ore 21:00 in uno spettacolo a dir poco inedito e molto diverso da ciò a cui ci ha da sempre abituati. Le esibizioni faranno leva sull’emozione e una sfera ben più intima, accompagnate in totale acustico dalla graffiante voce di Nannini e dalle note dolci di un pianoforte. Il concerto di Gianna Nannini a Vigevano fa parte del calendario di date del “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza” tour durante il quale la cantante si esibirà sulle note dei suoi più grandi successi a partire dagli inediti dell’ultimo album “La differenza”.

Gianna Nannini a Vigevano, le esibizioni della serata approfondimento Dai concerti ai Festival: gli eventi di musica a luglio 2021. FOTO Come già andato in scena per le quattro iniziali date della sua tournée “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza” (a Gardone Riviera, Cervere, Marostica e Siena), il concerto di Gianna Nannini a Vigevano, lunedì 19 luglio, includerà una scaletta molto ricca a partire da tutti i brani dell’ultimo disco della cantautrice, dal titolo “La differenza”, fino alle canzoni più celebri del suo ampio repertorio come “Fotoromanza”, “I maschi”, “America”, “Aria” e “Bello e impossibile”. Ecco la scaletta della serata di Gianna Nannini a Vigevano: La differenza Romantico e bestiale Motivo (ft. Coez) Gloucester Road L’aria sta finendo Canzoni buttate Per oggi non si muore Assenza A chi non ha risposte Liberiamo Fenomenale Cinema Piccoli particolari I Maschi Ragazzo dell’Europa Fotoromanza Ogni tanto Profumo Pensami Io Amandoti Sei nell’anima Sabbie mobili Notti senza cuore Contaminata America Bello e impossibile Latin Lover Meravigliosa creatura Amore gigante Scandalo Lontano dagli occhi Aria