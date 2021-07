Frah Quintale in concerto a Genova: scaletta e info

Prosegue il tour di Frah Quintale che torna così ad “abbracciare” il suo pubblico dal vivo. L’artista si esibirà questa sera, venerdì 16 luglio, dal palco allestito all’Arena del Mare di Genova, in occasione della rassegna musicale estiva Balena Festival. Per lui una scaletta ricca di vecchi e nuovi successi, dove non mancheranno gli inediti di “Banzai (Lato blu)” e “Banzai (Lato arancio)”

Dopo che la scorsa estate il management dell’artista bresciano aveva dovuto rinviare una dopo l'altra le date in programma per la stagione del 2020, Frah Quintale prosegue ora con gli spettacoli del suo tour estivo, registrando di volta in volta numeri di pubblico sempre più in crescita. Questa sera, venerdì 16 luglio, il rapper e cantautore di “Missili” è atteso sul palco dell’Arena del Mare di Genova, come ospite della kermesse musicale Balena Festival. L’appuntamento con i fan è per le ore 19:00 con una scaletta ricca di canzoni, a partire dai brani inediti del progetto musicale “Banzai”, iniziato nel 2020 con il primo disco “Banzai (Lato blu)” e conclusosi alcune settimane fa con la pubblicazione di “Banzai (Lato arancio)”.