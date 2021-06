I Ministri portano in tour Cronaca Nera e Musica Leggera: le date

I Ministri tornano in tour con tutta la forza che la loro musica ha sempre regalato. Dopo il singolo Peggio di Niente, la band ha pubblicato a maggio il nuovo EP CRONACA NERA E MUSICA LEGGERA, uno schiaffo emotivo e coinvolgente come i loro concerti. Da giugno la band porterà l'EP in giro per l'Italia con una serie di appuntamenti imperdibili annunciati da Magellano Concerti: un momento di ripartenza significativa per chi ha messo il live sempre al centro della propria carriera, e che può finalmente ricominciare a viverlo a partire dalla propria città.



IL TOUR

12/06 PORTE APERTE FESTIVAL - CREMONA

4/07 NOVA FESTIVAL - BOLOGNA

5/07 VILLA ADA - ROMA

8/07 MAGNOLIA - SEGRATE (MI) (SOLD OUT)

10/07 PARCO DELLA MUSICA - PADOVA

18/07 BALENA FESTIVAL - GENOVA

24/07 FEEL FESTIVAL - GIAIS (PN)

1/08 ARENA LIDO - RIMINI

7/08 SUONI DI MARCA - TREVISO

25/08 FESTA RADIO - BRESCIA



I quattro brani di "Cronaca nera e musica leggera", che mettono le basi per un percorso del tutto nuovo per i Ministri, sono un tentativo di fare ordine tra le voci che arrivano da dentro, dalla parte più profonda e vera dell'io, e quelle che invece, da fuori, assillano, stordiscono e deprimono. Quello che ne viene è una spinta, solo un respiro prima di spiccare un salto: perché le canzoni, in realtà, non riescono mai a fare ordine, ma sanno come farci reagire, come un pugno nello stomaco o come un'esortazione al domani.



I Ministri si sono esibiti con i Coldplay, i Foo Fighters, i Subsonica e moltissimi altri. Hanno collaborato con Caparezza, Afterhours, Mauro Pagani, con i registi più all'avanguardia e alcuni tra i migliori producer, da Gordon Raphael (Strokes) a Sylvia Massy (Johnny Cash, System Of A Down) passando per Tommaso Colliva e Taketo Gohara. Hanno collezionato oltre 500 concerti, dai centri sociali degli inizi ai sold-out nei superclub e ai grandi festival, e i loro brani su Spotify sono stati ascoltati oltre 25 milioni di volte. Dopo 15 anni sulle scene, un capitolo si chiude e se ne apre un altro e non vedono l'ora di narrarlo sui parchi italiani.