La Rappresentante di Lista in concerto a Torino: scaletta e info

Continua il fortunato “Tour My Mamma” de La Rappresentante di Lista. La band sarà in concerto a Torino il 15 luglio 2021

Il 15 luglio 2021 La Rappresentante di Lista sarà in concerto a Torino al Flowers Festival; i biglietti per l’evento sono ancora disponibili sui canali di distribuzione ufficiali ma in rapido esaurimento.

Torna finalmente la musica dal vivo ed è una grandissima emozione per gli artisti e per il loro pubblico più affezionato. Tra i tour che gireranno l’Italia quest’estate anche quello de La Rappresentante di Lista che ha iniziato la serie di live lo scorso 24 giugno da Arezzo.

I preparativi del tour e il brivido del ritorno sul palco

approfondimento

Dai concerti ai Festival: gli eventi di musica a luglio 2021. FOTO

Tornare a suonare live è probabilmente la gioia più grande per ogni artista. E anche La Rappresentante di Lista può finalmente portare in tour i brani della sua ultima fatica discografica “My Mamma”, il quarto album in studio uscito subito dopo il Festival di Sanremo. Il disco contiene anche “Amare”, brano portato all’Ariston e che ha permesso alla band di diventare una delle rivelazioni più interessanti dell’attuale panorama musicale.

Sono già molte le date del “Tour My Mamma” che hanno registrato sold out e il duo non vede l’ora di incontrare il proprio pubblico per cantare a squarciagola come un tempo, ma tutti distanziati e attenti al rispetto delle norme anti-contagio.

Tutte le date del tour de La Rappresentante di Lista e tutte le informazioni riguardo ai prossimi eventi e alle modalità di accesso sono disponibili sul sito ufficiale della band e su quello di TicketOne. Si ricorda che per il regolare svolgimento dell’evento sarà necessario mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina ed essere sottoposti al controllo della temperatura in ingresso al luogo del concerto; eventuali cambiamenti o modifiche del regolamento verranno comunicate tempestivamente sui canali ufficiali.

La Rappresentante di Lista, la scaletta del concerto di Torino



Anche se non è stata comunicata ufficialmente dalla band, la scaletta del concerto di Torino probabilmente seguirà quelle presentate durante gli ultimi eventi live.

Tra i brani presenti, sicuramente molti di quelli di “Go Go Diva”, altro grande successo de La Rappresentante di Lista. Non mancheranno molte canzoni dell’ultimo disco “My Mamma”.

Per l’evento di Torino, quindi, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto ci sarà probabilmente una selezione dei migliori brani provenienti dai quattro lavori in studio; non mancherà sicuramente “Amare”, il brano in gara a Sanremo 2021 e uno dei singoli di successo dell’ultimo disco.