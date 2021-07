Diodato in concerto a Pistoia: scaletta e info

Anche Diodato ( FOTO ) si prepara a ricominciare la sua attività live per il nuovo tour che parte il 15 luglio 2021 da Pistoia in occasione del Pistoia Blues.

Le date del tour sono in aggiornamento e potrebbero essere confermati altri eventi prima dell’ultimo concerto in programma il 19 settembre nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona.

Il cantautore, già vincitore di Sanremo 2020 , ha in programma una serie di date che lo terranno impegnato tutta l’estate in giro per l’Italia. Questo il calendario dei concerti:

Diodato, il ritorno su un palco dopo due anni di silenzio

Come tutti i suoi colleghi, anche Diodato si è detto emozionato di tornare finalmente davanti a un pubblico dopo quasi due anni di stop. Per l’occasione il giovane cantautore ha promesso ai suoi sostenitori uno spettacolo dove non mancheranno le sorprese e i colpi di scena.

Per le prossime date, sul palco assieme all’artista troveremo: Rodrigo D’Erasmo al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e flauto e Stefano “Piri” Colosimo alla tromba e flicorno.

Dopo lo stop degli eventi imposto dal Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), anche Diodato può portare in tour il suo ultimo disco “Che vita meravigliosa” uscito a ridosso di Sanremo 2020, nel quale il cantautore ha trionfato con il brano “Fai Rumore”.

Si ricorda che la partecipazione agli eventi sarà regolamentata dalle norme in vigore per il contenimento della diffusione del Covid, per cui sarà necessario mantenere il distanziamento sociale, indossare le mascherine ed essere sottoposti alla misurazione della temperatura in ingresso all’evento.

Per tutte le informazioni al riguardo si può consultare il sito ufficiale di Diodato o quello dell’organizzazione.

Diodato, concerto a Pistoia: la scaletta dell’evento

Essendo la prima data del tour di Diodato non ci sono ancora informazioni riguardo la scaletta e i brani che sarà possibile ascoltare durante il concerto.

Molto probabilmente in scaletta ci saranno tutti i singoli dell’ultimo disco “Che vita meravigliosa” e in più troveranno spazio nella serata tutti i grandi successi del cantautore, come “Babilonia”, “Adesso” e l’ultimo singolo presentato il film su Roberto Baggio “L’uomo dietro il campione”.

A seguire la scaletta di uno degli ultimi concerti di Diodato a cui, come già detto, andrebbero aggiunti i brani del suo ultimo lavoro in studio.