Diodato canta Baggio a Casa Azzurri: "Un'energia pazzesca". VIDEO

Diodato: il video di "L'uomo dietro il campione", la canzone su Baggio

Il cantautore, vincitore del Festival di Sanremo 2020 con Fai rumore (titolo benaugurante per quest'Europeo in cui in tutto il continente stanno tornando i tifosi sugli spalti), è anche appassionato di calcio e ha confezionato L'uomo dietro il campione per il recente biopic Netflix su Roberto Baggio, uscito lo scorso maggio. “Incontrare Baggio è stata la realizzazione di un sogno, idolo e campione in campo e nella vita, motivo per cui tutti noi lo amiamo, che ha sempre mostrato determinazione in tutte le difficoltà: è una persona che irradia un'energia pazzesca, ci ho giocato contro a biliardino e non riuscivo a concentrarmi, ho preso 10 gol...”. Questa Nazionale forse non ha fuoriclasse del calibro del Divin Codino, ma con il gioco e l'entusiasmo sta facendo innamorare milioni di italiani. E chissà che in futuro Diodato non possa scrivere un'altra delle sue canzoni anche per gli azzurri di Mancini...