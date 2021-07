Gianna Nannini in concerto a Cervere: scaletta e info

Atteso per questa sera, mercoledì 14 luglio dalle ore 21:30 , il concerto di Gianna Nannini che si esibirà live nella seconda data ufficiale del suo tour estivo, nella meravigliosa cornice dell’ Anfiteatro dell’Anima di Cervere , in provincia di Cuneo. Il “ Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza ” tour, racconta la cantante, sarà uno show inedito e mai visto prima, totalmente in acustico: “Ci sarà un pianoforte e ci saranno le canzoni”. La cantante senese sfodererà tutta la sua voce e grinta per offrire performance memorabili sulle note dei più famosi brani di repertorio.

Gianna Nannini all’Anima Festival di Cervere

Dopo il concerto inaugurale di Antonello Venditti (06/07) e la meravigliosa serata in compagnia di Francesco De Gregori (09/07), l’Anima Festival di Cervere (CN) torna ad accendere le sue luci e lo farà proprio questa sera in compagnia di un’altra tra le cantautrici italiane più grandi di sempre: Gianna Nannini e il suo tour “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza”. Ideata dai fratelli Ivan e Natascia Chiarlo e giunta quest’anno alla sua sesta edizione, la kermesse cuneese si pone l’obiettivo di diventare un ottimo punto di ripartenza per l’intero mondo della musica e dello spettacolo, rimasto per troppo tempo in stop a causa dell’arrivo della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), e per il mondo del turismo cuneese, di Cervere e di tutte le città vicine.

Grandi nomi quindi quelli attesi sul palco dell’Anfiteatro dell’Anima, tra cantanti, musicisti e volti noti del cabaret italiano. Ecco il calendario ufficiale degli appuntamenti: