Gianna Nannini in concerto a Gardone Riviera: scaletta e info

Gianna Nannini torna simbolicamente a riabbracciare la sua schiera di fan dal vivo con il concerto che questa sera darà l’avvio definitivo alla tournée estiva in alcune tra le location più belle e suggestive del nostro Paese. L’appuntamento con il “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza” è per questa sera, martedì 13 luglio, presso l’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, sulla sponda ovest del Lago di Garda. Uno show, racconta la cantante, che proprio come da titolo sarà pressochè in acustico: “Ci sarà un pianoforte e ci saranno le canzoni”, insieme a tutta la voce e alla grinta che solo Nannini sa dare e che sarà protagonista della serata, insieme ai brani di repertorio dell’artista senese.