5/17 @Pixabay

La splendida Firenze, città d’arte e di cultura per eccellenza, è tra i luoghi papabili per l’Eurovision Song Contest 2022. Così come per tutte le altre candidate, anche Firenze riceverà presto dalla Rai il documento dettagliato con i requisiti necessari per la rigida selezione.

Eurovision Song Contest 2021, foto dell’esibizione e della vittoria dei Maneskin