Fabrizio Moro in concerto a Nichelino: scaletta e info

Fabrizio Moro si prepara ufficialmente alla quinta serata del suo tour estivo, ormai un successo. Con “Canzoni nella stanza – Percorso unplugged 2021” l’artista romano, tra i più amati dal pubblico di tutto il Paese, si esibirà dal palco dello Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO) questa sera, lunedì 12 luglio, con una scaletta ricca di vecchi e nuovi successi: dai singoli estratti dall’ultimo album “Figli di nessuno” (2019) alle canzoni che hanno segnato un’intera generazione della musica italiana. Il cantante si esibirà nel suo repertorio per la prima volta totalmente in acustico, nell’idea di offrire ai fan, finalmente tornati dal vivo, uno spettacolo ancora più intimo ed emozionante. Per questo sarà accompagnato on stage da due grandi colleghi e amici musicisti, Danilo Molinari alla chitarra e Claudio Junior Bielli al pianoforte.