Willie Peyote in concerto a Genova: scaletta e info

Nuova tappa per il "Mai Dire Mai Tourdegradabile" di Willie Peyote che questa sera, sabato 10 luglio, suonerà dal palco del Balena Festival di Genova. Un grande ritorno live per il rapper e cantautore torinese che presenterà una ricca scaletta di vecchi e nuovi successi: dal brano di Sanremo 2021 agli inediti contenuti nell'ultimo album

È atteso per questa sera, sabato 10 luglio, dall’Arena del Mare di Genova, il concerto di Willie Peyote che sarà ospite del Balena Festival con il suo “Mai Dire Mai Tourdegradabile”. La tournée organizzata da Magellano Concerti sarà un’occasione unica per immergersi nella vecchia e nuova discografia dell’artista torinese, eclettico e divertente, capace di mettere in musica anche le più forti tematiche sociali, senza mai perdere la sua credibilità e sensibilità, il piglio tagliente e autoironico.

Willie Peyote a Genova, la scaletta Riparte da Genova con un "tutto esaurito", la tournée di Willie Peyote sui palchi di tutta Italia dove, da giugno a settembre presenterà il suo "Mai Dire Mai Tourdegradabile". Reduce dal grande successo di Sanremo 2021 – sesto posto in classifica e vincitore del Premio della Critica Mia Martini – Guglielmo Bruno sarà sabato 10 luglio al Porto Antico – EstateSpettacolo di Genova, accompagnato dalla ALL DONE band, insieme alla quale suonerà per la prima volta dal vivo, i singoli estratti dal suo ultimo disco "Iodegradabile" (2019) ai quali si andranno ad aggiungere tutti i più grandi successi del cantautore diventato ormai artista irrinunciabile nel panorama indie italiano. Ecco la scaletta ufficiale del "Mai Dire Mai Tourdegradabile" di Willie Peyote, iniziato lo scorso 19 giugno con la data zero di Cesena: Mostro I Cani Il bombarolo Miseri Portapalazzo Le chiavi in borsa Willie Pooh Quando nessuno ti vede Io non sono razzista ma C'era una Vodka La tua futura ex moglie Ottima scusa Semaforo Mai dire mai (la locura) Mango Vendesi Che bella Giornata