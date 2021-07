Antonello Venditti in concerto a Cervere: scaletta e info

Antonello Venditti all’Anima Festival di Cervere

“E poi a Cervere che dobbiamo fare? Faremo due concerti. Uno prima della partita che vedremo insieme sui maxischermi e l’altro dopo la partita. Sperando nella buona sorte... se no ci consoleremo cantando insieme alle famose rane di Cervere! Un abbraccio”. È con queste parole, condivise tramite un post sui suoi profili social ufficiali, che Antonello Venditti ha annunciato ai fan l’intenzione di non cancellare la sua data già in programma nel cuneese, ma di modificarne solamente la scaletta ufficiale, in modo da poter seguire, in compagnia dei presenti all’Anima Festival, anche le imprese degli Azzurri durante la semifinale di Euro2020. Sul palco dal quale prenderà vita il tour di Venditti “Unplugged Special 2021”, verrà infatti montato un maxischermo per seguire la partita che fungerà da intervallo al suo concerto. Antonello Venditti è il grande ospite scelto per inaugurare l’Anima Festival di Cervere (CN) che, ideato dai fratelli Ivan e Natascia Chiarlo, giunge quest’anno alla sua sesta edizione. Sarà un evento unico, fanno sapere gli organizzatori: “Solo un artista generoso come Antonello poteva dare la sua disponibilità a cambiare la scaletta per condividere con gli spettatori l’emozione di tifare per la Nazionale”. Quello in programma per questa sera, a Cervere, sarà sicuramente un concerto pieno di energia, di buona musica e di emozioni che terrà compagnia al pubblico per più di due ore. Un ottimo modo per tornare a vivere la dimensione live tutti insieme, dopo il lungo stop forzato a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).