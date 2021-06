Venditti e la "notte prima degli esami": il video dal Giulio Cesare

Da quasi quarant'anni, non esiste attesa o vigilia degli esami di maturità che non sia riempita dalle note di Antonello Venditti: Notte prima degli esami è datata 1984 ma continua a essere un insuperabile tormentone per le decine di migliaia di studenti italiani che ogni anno, a metà giugno, si avvicinano al momento più importante del loro percorso scolastico.

approfondimento

Madame, Marta, Sofia, Lorenzo... i vip alle prese con la Maturità 2021

Anche quest'anno Antonello Venditti (che il 17 giugno di quest'anno celebra anche i vent'anni dell'ultimo scudetto della sua Roma) ha dedicato un pensiero ai maturandi di tutta Italia, rivolgendo loro il classico "in bocca al lupo" e condividendo alcuni video sul suo profilo Facebook: molto emozionante, in particolare, quello condiviso nelle prime ore di stamattina, in cui alcuni ragazzi cantano Notte prima degli esami davanti al suo liceo classico, il Giulio Cesare in corso Trieste, a cui nel 1986 aveva dedicato un'altra celebre canzone.