Maturità: 5 canzoni da ascoltare prima dell'esame

Il singolo di Antonello Venditti è un must per tutti i maturandi ma non è l'unica canzone che può accompagnare gli alunni verso l'ultimo passo prima del definitivo addio alla scuola (almeno da studenti). Dalla hit Relax, take it easy di Mika ad Ancora un po' dei Gemelli Diversi dedicata proprio ai ragazzi a poche ore dalla prova: ecco i pezzi che non possono mancare nella playlist

In situazioni di particolare stress, come può essere l’esame di maturità, la musica può essere uno strumento utile per affrontare al meglio questa prova. Ogni studente la vive a modo suo ma ci sono dei comuni denominatori che legano i maturandi a prescindere dall’anno, dalla scuola frequentata, dai crediti acquisiti o dal grado di preparazione con cui si arriva davanti alla commissione: le canzoni. E se Notte prima degli esami è un must per tutti gli alunni, ci sono anche altre hit che potrebbero proprio fare al caso loro: ecco quali (TUTTO SULLA MATURITA' 2021).

Antonello Venditti: Notte prima degli esami (1984) approfondimento Notte prima degli esami, il significato della canzone di Venditti “Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra…”: alzi la mano il maturando che non sa come prosegue questa frase o lo studente (anche ex studente) che, leggendola, si rende conto che in realtà la sta già cantando. Non c’è maturità senza Notte prima degli esami, la famosissima canzone di Antonello Venditti del 1984. Un brano che parla proprio di quattro ragazzi alla vigilia della prima prova che si incontrano per le strade di Roma. Una canzone dalla quale è poi stato tratto l’omonimo film nel 2006 con Nicolas Vaporidis e Giorgio Faletti.

Mika: Relax, take it easy (2006) approfondimento X Factor 2021 conferma i giudici e abolisce le categorie tradizionali Per la maggior parte degli studenti, una delle difficoltà maggiori quando si avvicina il giorno della maturità è la gestione dell’ansia. Per quanto un alunno possa essere preparato, la paura di ritrovarsi davanti a una commissione d’esame è assolutamente normale. Nel 2006, il cantante anglo-libanese Mika ha pubblicato una canzone, diventata poi un tormentone, nella quale spiega esattamente cosa si può fare in questi casi: Relax, take it easy, ovvero rilassarsi e prenderla con tranquillità. Certo, facile a dirsi (e cantarsi) molto meno metterlo in pratica, ma chissà che ascoltare questa hit non possa aiutare. D’altronde, come dice Mika nei suoi versi: quando non c’è altro da fare, l’unica possibilità è il relax...

Luca Dirisio: Calma e sangue freddo (2004) approfondimento Maturità al cinema, i film che raccontano i fatidici esami Due anni prima rispetto a Mika, ci aveva già pensato Luca Dirisio a dare, indirettamente, un consiglio a tutti gli studenti che si apprestano ad affrontare l’esame di maturità. Nel 2004, infatti, uscì il singolo Calma e sangue freddo. Una canzone che risultò un vero e proprio tormentone tanto che il cantautore classe ’78 raggiunse la vetta della classifica italiana e vinse il premio come miglior rivelazione al Festivalbar. Nessuna difficoltà nell’individuare il suggerimento per gli studenti all’interno del brano: ci vuole calma e sangue freddo.

Gemelli Diversi: Ancora un po’ (2007) approfondimento Notte prima degli esami, le cose da fare alla vigilia della maturità Ancora un po', brano del 2007 cantato dai Gemelli Diversi è la colonna sonora del film Notte prima degli esami del 2007. Una canzone che parla di tutte le dinamiche, dei sentimenti e di ciò che ogni studente prova nel momento in cui si rende conto che è finita la scuola e che soltanto gli esami di maturità lo separa dal mondo degli adulti. “Tanti sogni però alla domanda ‘che farò da grande?’ non ho una risposta”, recita una strofa, ed è probabilmente ciò che molti maturandi si chiedono. Ancora più universale la premessa, ovvero che “un po’ gira la testa se si pensa che questa è la fine dei giri di giostra”.