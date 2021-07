Fabrizio Moro in concerto a Roma: scaletta e info

“Tra pochi giorni si parte con "Canzoni nella stanza - Percorso unplugged 2021". Quel giorno è finalmente arrivato: Fabrizio Moro aprirà questa sera, venerdì 2 luglio 2021, la meravigliosa tre giorni di concerti alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma. Un viaggio ricco di emozioni alla scoperta di tutti i brani più famosi del suo repertorio, rivisitati in chiave acustica per l’occasione

Riparte il tanto atteso tour di Fabrizio Moro che da questa sera, venerdì 2 luglio 2021 , presenterà a Roma e in altre famose città italiane il suo “ Canzoni nella stanza – Percorso unplugged 2021 ”, dedicato a tutti i suoi più conosciuti brani di repertorio, appositamente rivisitati in chiave più intima e acustica per l’occasione.

Appuntamento triplicato per quella che, iniziando da oggi, sarà una tre giorni che porterà Fabrizio Moro sul palco della Cavea Auditorium Parco della Musica . I concerti inizialmente in programma per questa stessa location sono infatti andati immediatamente sold-out, richiedendo all’artista l’aggiunta di nuovi posti e nuove date. “Roma Triplica. Dopo il 2 e 3 luglio, è stata aggiunta una terza data del tour alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica il 4 luglio. Grazie ragazzi”, scriveva Moro poco più di un mese fa sui social, dando la buona notizia ai suoi fan.

Fabrizio Moro a Roma, la probabile scaletta della serata

Durante il suo tour estivo in partenza tra meno di dodici ore, dal titolo “Canzoni nella stanza – Percorso unplugged 2021”, Fabrizio Moro presenterà per l’appunto un percorso di musica ed emozioni tra i suoi migliori e più famosi brani di repertorio, rivisitati per l’occasione in una chiave acustica e profonda. Con lui, arriveranno sul palco della Cavea di Roma anche Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte), che lo accompagneranno con le loro note in un sound tutto da scoprire.

Tra le canzoni che sicuramente troveremo in scaletta (anche se ancora quest’ultima non è ufficiale), durante il concerto di Fabrizio Moro a Roma, ci saranno: “Non mi avete fatto niente”, “L’eternità (Il mio quartiere)”, “Pensa”, “Eppure mi hai cambiato la vita”, “Libero”, “Alessandra sarà sempre più bella”, “Parole, rumori e giorni”, “Il senso di ogni cosa”, “Portami via”, “Tutto quello che volevi”, “L’eternità”, ma anche “Sono anni che ti aspetto”, “Non importa”, “Un’altra vita”, “Ognuno ha quel che si merita”, “Fammi sentire la tua voce” e molte altre ancora.

Come fanno sapere gli organizzatori di Friends&Partner, i biglietti per le date di Fabrizio Moro a Roma e nel resto d’Italia, sono già disponibili all’acquisto sul sito ufficiale di TicketOne e presso tutti i rivenditori locali autorizzati.

Le date del tour estivo di Fabrizio Moro

Ecco di seguito l’elenco completo di tutte le date ad oggi confermate del “Canzoni nella stanza – Percorso unplugged 2021” di Fabrizio Moro. Come lo stesso artista fa sapere ai fan sui suoi profili social ufficiali, in seguito all’aumento della capienza e consentito dalle disposizioni previste nell’ultimo Dpcm, sono disponibili nuovi biglietti per alcune serate, tra le quali quelle romane.

Tutte le date del tour di Fabrizio Moro: