Fred de Palma e Anitta, ecco il video di "Un altro ballo"

È finalmente on air, su Youtube, il video ufficiale di “Un altro ballo”, il tormentone estivo firmato Fred De Palma, sua rinnovata collaborazione con la cantante brasiliana Anitta. La clip, girata direttamente dalle spiagge di Bayahibe a Santo Domingo, è un inno alla voglia di tornare tutti insieme a ballare, divertirsi e innamorarsi

Ci pensa Fred De Palma a portare quel ritmo e quell’energia che tanto mancava all’estate italiana appena iniziata. Il re del reggaeton nostrano ha pubblicato nelle scorse ore (sulla piattaforma di contenuti YouTube) il videoclip ufficiale del suo ultimo singolo “ Un altro ballo ”, inciso di nuovo in coppia con la cantante brasiliana Anitta .

La traccia farà parte della scaletta del nuovo progetto musicale “ Unico ”, che Fred De Palma pubblicherà alla mezzanotte di venerdì 2 luglio, in un ricco parterre di collaborazioni nazionali e internazionali. Un singolo e un video che, con il loro sapore estivo, rievocano negli ascoltatori quella voglia di sabbia, sole e mare, di tornare a ballare e divertirsi, innamorandosi nuovamente della stagione appena iniziata.

Fred De Palma e Anitta sono i protagonisti assoluti di “ Un altro ballo ”, il tormentone estivo condiviso dal rapper torinese solo lo scorso 25 giugno e già campione di stream. Nelle scorse ore, la pubblicazione del videoclip ufficiale (su YouTube) con i frame ispirati alla melodia alla cui produzione c’è il duo di hitmaker italiani Takagi e Ketra . Il cortometraggio è invece opera del regista Mauro Russo che, dalle spiagge bianche di Bayahibe a Santo Domingo , ha diretto il gioco di sguardi tra Fred De Palma e Anitta, immersi tra sole, mare e i suggestivi colori del tramonto dominicano. Insieme a loro, coppie di ballerini che si muovono a ritmo e tanta, ma davvero tanta, voglia di tornare tutti insieme a ballare, divertirsi e innamorarsi in questa nuova estate.

Fred De Palma e il nuovo album in arrivo

Come ha svelato alcune ore fa Federico Palana alias Fred De Palma, sui suoi canali social ufficiali, la collaborazione con Anitta in “Un altro ballo”, farà ufficialmente parte, insieme ad altri tredici singoli più o meno inediti, della tracklist ufficiale del nuovo progetto musicale “Unico”, in uscita alla mezzanotte di venerdì 2 luglio.

Ecco la tracklist completa e tutte le collaborazioni presenti nell’album:

Mondo Pa' la cultura Freestyle Un altro ballo (ft. Anitta) Superstar (ft. Samurai Jay) Uana (ft. Guè Pequeno) Ti raggiungerò Margiela (ft. Boro Boro) Te lo immagini (ft. BoomDaBash) Discoteka (ft. Rosa Chemical) Niente di te Senza Dio 5:20 Cretina (ft. Juanfran) Paloma (ft. Anitta)

“Unico” di Fred De Palma è già disponibile al pre-save sulle maggiori piattaforme per lo streaming musicale.