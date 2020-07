Fred De Palma, il video di “Paloma” con Anitta

Dall’Italia al Brasile il video di "Paloma", il nuovo singolo di Fred De Palma e la super star brasiliana Anitta raggiunge subito il n.1 in tendenza su Youtube in entrambi i Paesi. “È stato un sogno lavorare con Anitta” racconta a Sky Tg24

Fred De Palma, ospite a Sky Tg24, presenta il singolo “Paloma”, il primo del nuovo album, tutto reggaeton e ricco di collaborazioni nazionali e internazionali, che arriverà a settembre.

IL VIDEO DI "PALOMA" TRA POSITANO E RIO DE JANEIRO



Per la regia di Mauro Russo e la produzione Borotalco.tv il video unisce l’Italia e il Brasile: Positano, con le sue vie, piazzette suggestive e la spiaggia fa da cornice alle scene di Fred De Palma, mentre una villa a Rio De Janeiro ospita le scene di una bellissima e sensuale Anitta. In questi scenari estivi i due artisti interagiscono a distanza e sembrano “incontrarsi” e dialogare tra loro, anche se in continenti diversi.

I SUCCESSI DEL PASSATO

Fred è arrivato a questo nuovo singolo con un successo grandissimo in Italia e in Spagna per la sua “Se iluminaba”, versione spagnola della hit “Una volta ancora". Fred è infatti l’unico italiano ad avere ottenuto la certificazione di Triplo Disco di Platino per questo singolo. Ma anche nel nostro Paese “Una volta ancora” continua a crescere: certificato cinque volte Platino, conta oltre 300 milioni di streaming, ed è Top 40 delle classifiche di vendita da oltre un anno. Il video ha 180 milioni di visualizzazioni ed è stato stabile al n.1 della classifica video italiana di Youtube per più di un anno.

L'INTERVISTA A SKY TG24

Fred, che ci racconti di questo singolo?

“Visto il grande successo dell’anno scorso, la mia idea era di uscire dai confini italiani. Il mio grande sogno era collaborare con Anitta. È una superstar non solo latinoamericana, ma a livello mondiale. Ho avuto l’opportunità di fare questo brano insieme a lei, l’ho fatta cantare anche in italiano. Un sogno!”

Come stai vivendo questo periodo particolare?

“Il momento quarantena è stato di estrema creazione. Ho fatto tantissima musica. Ho cercato di concentrarmi su qualcosa di costruttivo. Se mi focalizzavo sulle cose tristi rischiavo di cadere in quel vortice. Ho usato quel periodo per fare qualcosa di positivo e per portare qualcosa di nuovo nella mia musica. Questa estate sarà ancora più bella perché stiamo riprendendo piano piano la nostra vita.”

A settembre l’album?

“A settembre (oppure ad ottobre) uscirà il mio nuovo disco, al quale ho lavorato tantissimo. Sono stato a Miami, in Colombia, sono molto contento di quello che sta uscendo fuori, non vedo l’ora. Sarà un disco tutto reggaeton ricco di collaborazioni nazionali e internazionali.”