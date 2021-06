Frah Quintale in concerto a Bologna: scaletta e info

La tappa al Sequoie Musica Park prevede due show: il primo alle 19:30, il secondo alle 22:00 Condividi:

Tutto pronto per il primo concerto della stagione 2021 di Frah Quintale, impegnato per tutta l'estate a portare la sua musica dal vivo nei festival e nelle maggiori località della penisola.

approfondimento Venerus, testo e video di "Appartamento" con Frah Quintale Con date da giugno a settembre (più una seconda leg in programma per il prossimo inverno), Frah Quintale inaugura il “Banzai Tour 2021” a Bologna con un doppio appuntamento giovedì 24 Giugno al Sequoie Music Park presso il Parco Caserme Rosse di Bologna, all'interno della rassegna all'aperto “Oltre Festival 2021”. La data è il recupero di quella in programma, poi rinviata, del 9 Luglio 2020. A Bologna previsti due show per dividere meglio il pubblico: uno alle 19:30, l'altro alle 22:00. Su Instagram l'artista ricorda ai fan la modalità di accesso, con biglietto e previa registrazione in cui indicare a quale dei due spettacoli si intende partecipare.

Nella scaletta 2021 gli ultimi due album di inediti approfondimento Frah Quintale annuncia l'album "Banzai lato arancio" e il tour 2022 Una tournée dal significato speciale, quella della ripartenza della musica da vivo dopo una stagione di pausa legata all'emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), ma anche del ritorno sul palco dopo tantissimo tempo. La scorsa estate il management di Frah Quintale aveva dovuto rinviare una dopo l'altra le date in programma per la stagione del 2020, anno che avrebbe visto il debutto sul palco dei brani dell'album “Banzai (Lato Blu). Frah Quintale era già assente da diverso tempo dai palchi: l'ultima tournée risale all'inverno 2018, stagione in cui era stato impegnato nel “Regardez moi - Winter tour”. Ai successi dell'epoca, nei live di quest'estate si aggiungeranno gli inediti del 2020 e quelli dell'ultimo album “Banzai (Lato Arancio)”, uscito il 4 Giugno. Intro

