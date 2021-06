Subsonica in concerto a Lipari: scaletta e info

Dopo il concerto inaugurale del tour estivo all’Arena Sferisterio di Macerata, i Subsonica si preparano alla loro seconda data, in una location a dir poco spettacolare. La band torinese, icona del rock elettronico in Italia, si esibirà mercoledì 23 giugno a Lipari per l’Eolie Music Fest, il festival “in acqua” con gli spettatori sulle barche. Ecco la scaletta del concerto che, come per Macerata, includerà tutti i più grandi successi del gruppo a 25 anni dall’esordio

Torna per la seconda serata live del tour estivo a 25 anni dal debutto, una delle band nostrane più apprezzate di sempre: Samuel, Max Casacci, Boosta , Ninja e Vicio porteranno il rock elettronico dei Subsonica nella splendida cornice delle isole Eolie. Il gruppo parteciperà, mercoledì 23 giugno a Lipari , alla serata di apertura dell’ Eolie Music Fest , la prima edizione della rassegna di concerti itineranti che si terranno nei diversi golfi delle spledide isole siciliane. Promotore dell’evento, lo stesso Samuel Romano che ne ha curato la direzione artistica, per un programma di concerti letteralmente in mezzo al mare, che gli spettatori potranno seguire da barche private o turistiche.

Eolie Music Fest, il nuovo festival “in mare” diretto da Samuel dei Subsonica

approfondimento

Flowers Festival, dai Subsonica a Vasco Brondi quasi un mese di musica

Con Eolie Music Fest, i concerti italiani si spostano in un’altra dimensione, quella che segna il non così netto confine tra mare e cielo. Un festival, quello in programma dal 23 al 30 giugno 2021, che si terrà interamente “in acqua”, dove artisti e spettatori suoneranno, canteranno e balleranno per una grande festa dalle loro barche. Live acustici e DJ set saranno infatti organizzati su un palco che è un caicco itinerante di 26 metri, che si sposterà tra le isole di Lipari, Vulcano, Salina e Stromboli. Alla direzione artistica, niente di meno che Samuel Romano, frontman e voce dei Subsonica, che si esibiranno proprio nella serata di apertura. L’Eolie Music Fest abbraccerà poi molti altri artisti del panorama indie italiano, di cui gli stessi Subsonica si fanno da sempre attivi portavoce.

“Il mare, la musica, un territorio incredibile. Vogliamo ripartire da qui, insieme, tra le onde” ha commentato Samuel Romano, che ha poi aggiunto “Le Eolie sono speciali. Qui le persone non vengono solo in vacanza, vengono per dare forma a progetti. Per questo il programma di Eolie Music Fest vede protagonisti artisti accomunati da una grande passione, che hanno dimostrato subito la loro disponibilità verso un format nuovo e coraggioso”.

Ecco tutti gli eventi dell’Eolie Music Fest 2021: