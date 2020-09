Boosta, è uscito il nuovo album "Facile"

Davide Dileo , in arte Boosta , torna a essere protagonista sul mercato discografico e annuncia l’imminente uscita del suo nuovo album. “Facile” sarà disponibile dal prossimo 30 ottobre e arriverà a quattro anni di distanza da “La stanza intelligente”, prima opera da solista del tastierista dei Subsonica . Il disco, prodotto da Warner Music Italy, verrà pubblicato in tutti i formati e conterrà una serie di composizioni inedite nate dall’unione di melodie, pianoforti ed elettronici.

LE DICHIARAZIONI DI BOOSTA SUL SUO NUOVO ALBUM

L’artista torinese, che compirà 46 anni il prossimo 27 settembre, ha raccontato in questo modo la sua nuova fatica discografica: “Ho immaginato e scritto la colonna sonora del silenzio di chi ascolta questo disco. Un film senza immagini, nel quale ognuno è libero di usare le proprie. Perché la musica è, per definizione, uno strumento. Amplifica, allena, attutisce, protegge e cura. Se è vero che tutto ha un suono, questo è il suono del mio silenzio”.

Boosta ha raccontato così i suoi concerti di Boostology a La Nazione: “L’ho definito un concerto passeggiato perché propongo una sorta di passeggiata al confine tra elettronica e pianoforte. La passeggiata va guardata come una tavolozza di colori, utile per scrivere la colonna sonora del silenzio di chi sceglie di venirmi ad ascoltare. Mi sento felice e responsabile di scriverne una per i pensieri di chi ho davanti. Pensare, poi, di diversificare i generi è sempre artificiale: la musica è uno strumento in sé, pieno di registri. E non c’è nulla, mai, davvero fuori posto. Cerco di far vivere al pubblico un film senza immagini. Potrebbe essere un road trip lento, un racconto di introspezione. L’obiettivo è che chi viene al concerto se ne vada dicendo che ha fatto un viaggio dentro sé stesso. È quasi lo stesso mestiere che faccio con la band, ma così spoglio e nudo ho sentito un po’ più di ansia".