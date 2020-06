Samuel torna live con l'orchestra Bandakadabra

Dopo mesi di lockdown il musicista si è esibito a Torino, in una location intima e raccolta, davanti a poche decine di persone: "Non un concerto reale -ha detto a Sky TG24- ma un inizio

Lo aveva fermato il lockdown, non lo ha fermato la pioggia. Quella che si è abbattuta sulla sua Torino non ha scoraggiato Samuel Romano che, con l’orchestra Bandakadabra, ha inaugurato la ripartenza della musica dal vivo: “Non un concerto reale, di quelli che siamo abituati a vedere, ma un inizio", ha detto il musicista ospite a Sky TG24, che dopo mesi di stop si è esibito davanti a poche persone, in una location intima e raccolta, nel cortile di un albergo cittadino.





L'importanza della musica dal vivo



“Siamo tornati a poter pensare di organizzare dei concerti", ha sottolineato il leader dei Subsonica, che non andrà in tournée con la sua storica band perché "i Subsonica hanno un pubblico che va oltre le mille persone che sono il numero della regolamentazione di oggi per i live”. Per questo Samuel e i suoi abituali compagni di lavoro hanno deciso di intraprendere quello che lui stesso ha definito “un piccolo percorso in solitario”, un modo per mantenere viva l’attitudine della musica live.

“Musica dal vivo che è importante per i musicisti stessi -ha spiegato Samuel- e per la gente, che trova nei concerti live momenti di aggregazione e di sfogo”.