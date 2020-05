I Subsonica presentano a Sky Tg24 il visual di Decollo - Voce Off

I Subsonica hanno presentato a Sky Tg24 il visual di Decollo – Voce Off, la prima traccia di Mentale Strumentale, il nono album inedito dei Subsonica registrato e completato nel 2004 e pubblicato il 24 aprile 2020. Max Casacci e Samuel Romano, intervistati da Stefania Pinna, ha raccontato come vivono questo periodo e poi hanno spiegato che in questa fase di tempo sospeso hanno trovato giusto rimettere mano a quel progetto del 2004 e renderlo pubblico. Il visual di Decollo - Voce Off è il primo di una serie che racconteranno un viaggio "spaziale".



Mentale Strumentale, composto da 10 brani che simbolicamente descrivono un viaggio di esplorazione nello spazio, è il frutto di una parentesi di ricerca e libera sperimentazione, fondamentale per la costruzione dell’identità sonora della band. Le royalties sosterranno la Fondazione Caterina Farassino, impegnata con il progetto “Respira Torino” a supportare gli ospedali di Torino e Asti, mediante la fornitura di dispositivi per l’emergenza sanitaria. Sulla copertina dell’album è rappresentato uno strumento esagonale immaginario, il processore subsonico attraverso il quale è stato idealmente realizzato il disco. Ogni membro della band ha il suo plug di connessione e la sua parte di circuito dedicata. A partire da questa grafica Marino Capitanio ha ideato un percorso attraverso dieci visual, uno per ogni brano dell’album, che compongono un circuito teso a formare il modulo principale del ponte di una nave spaziale. Ogni visual è caratterizzato da animazioni parametriche, generate direttamente dalla musica. Secondo alcune precise regole, le diverse frequenze musicali vengono legate agli elementi grafici dell’interfaccia, dando vita a un visual generativo che, a partire da quelle regole date, crea in maniera autonoma una coreografia visiva sorprendente. Il visual clip di Decollo – Voce Off rappresenta dunque la prima interfaccia del sistema di decollo, il primo strumento a comporre la cabina di pilotaggio che guida il viaggio interstellare. Seguiranno poi le altre uscite: il secondo visual dedicato a “Cullati dalla tempesta” andrà a creare un radar per la navigazione attraverso tempeste magnetiche, il terzo un orologio (Antartide 3 a.m) e cosí via. A pochi mesi dalla pubblicazione di “Microchip Temporale”, una rielaborazione di “Microchip Emozionale”, realizzato in complicità con 14 artisti, i Subsonica scelgono questo particolare momento di sospensione temporale e di riflessione collettiva per regalare al pubblico “Mentale Strumentale”, un disco unico, suggestivo, costruito con la sola forza della musica e della vocalità concepita come strumento. L’album è un’esplorazione intima delle possibilità e delle sfaccettature del gruppo, tra scenari sonori tratteggiati con synth analogici, percussioni esotiche, strumenti acustici e multi-effetto. Rappresenta la svolta decisiva e silenziosa che ha permesso ai Subsonica di affrontare con grande personalità i decenni successivi.