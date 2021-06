Rita Ora, il nuovo singolo è You For Me con Sigala

Da un lato uno dei produttori britannici più popolari degli ultimi anni, dall’altro la popstar che ha scalato le classifiche a livello internazionale con singoli in grado di vendere milioni di copie. Nelle scorse ore Rita Ora , classe 1990 , ha annunciato l’uscita del singolo You For Me svelandone anche la cover sul profilo Instagram che conta oltre sedici milioni di follower .

Nel corso degli anni Rita Ora si è affermata come una delle star di maggior successo della scena discografica internazionale.

Da I Will Never Let You Down a Let You Love Me passando per Your Song e Anywhere, quest’ultimo certificato con due dischi di platino nel Regno Unito per aver venduto più di 1.200.000 copie.