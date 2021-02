Rita Ora, è uscito il nuovo album Bang

Rita Ora: il successo

Rita Sahatçiu, questo il nome all’anagrafe, è tra le artiste di maggior successo nella storia del pop. Anno dopo anno la cantante inanella un successo dietro l’altro imponendosi come un vero e proprio fenomeno mediatico di portata mondiale.

La grande affermazione mediatica arriva con il brano How We Do (Party) che raggiunge il gradino più alto del podio della classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito. Negli anni successivi la popstar, classe 1990, riscuote un grande successo, tra i suoi brani più popolari spiccano I Will Never Let You Down, Your Song e Let You Love Me, quest’ultimo certificato disco d’oro negli Stati Uniti d’America.