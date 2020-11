I 30 anni di Rita Ora

3/15 ©Kika Press

Rita Ora inizia a cantare in tenera età. A soli 14 anni debutta al cinema, con un ruolo secondario in "Spivs". Nel 2008 partecipa alle audizioni per rappresentare il Regno Unito all'Eurovision Song Contest: vince le selezioni, ma non partecipa. Pensa che la competizione non sia adatta a lei

Rita Ora, James Blunt e altri 700 artisti firmano una lettera contro il razzismo