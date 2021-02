Negli anni Rita Ora si è affermata come una delle stelle più scintillanti e amate del firmamento musicale con album e singoli in grado di fare centro nel cuore del pubblico grazie al mix perfetto di pop, soul e dance con cui ha scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta.

Tra i suoi singoli più amati spiccano Let You Love Me, Anywhere e Your Song, quest’ultimo certificato con un disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di mezzo milione di copie sul suolo a stelle e strisce.