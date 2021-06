Margherita Vicario in concerto a Bologna: scaletta e info

Dopo la serata di venerdì 11 giugno al Porte Aperte Festival di Cremona, Margherita Vicario è pronta a replicare. La cantante romana suonerà, sul palco inaugurale dell’ Oltre Festival di Bologna , una ricca scaletta con tutti i brani estratti dal suo ultimo disco “Bingo” e altri singoli famosi che, nel corso degli ultimi anni, l’hanno resa protagonista del nuovo cantautorato italiano. Una seconda tappa, quella bolognese, che non sarà di certo l’ultima per Vicario, visto che la cantante continuerà con il suo “ Bingo Tour ” per ben altre dodici date in giro per l’Italia.

Il “Bingo Tour” di Margherita Vicario è prodotto da Vivo Concerti e porterà la cantante italiana a esibirsi sui palchi di alcuni tra i più rinomati festival di Italia. Quel “viaggio in technicolor” che è “Bingo” (così l’ha definito la cantante), farà la sua seconda tappa ufficiale all’ Oltre Festival di Bologna che dal 23 al 28 giugno , nel Sequoie Music Park/Parco delle Caserme Rosse di Croce Coperta (BO), accoglierà ben cinque artisti emergenti e sperimentali del nostro panorama musicale. Si parte infatti con la serata inaugurale di Margherita Vicario (mercoledì 23 giugno 2021, dalle ore 19:00) per immergersi, in ordine, nella musica di Frah Quintale, Ariete, Rkomi e del duo Psicologi. Un festival che, come ha spiegato il suo organizzatore Amedeo Sole: “si propone di andare OLTRE le differenze del genere e dei generi (musicali) superando ogni confine prestabilito, ospitando artisti che uniscono, mescolano, intrecciano diverse sonorità, oltre-passando ogni stereotipo”.

Le esibizioni di Margherita Vicario all’Oltre Festival di Bologna

Sulla scia del primo concerto inaugurale del suo “Bingo Tour”, lo scorso venerdì 11 giugno al PAF di Cremona, la scaletta ufficiale della serata di Margherita Vicario a Bologna conterrà di per certo, alcuni dei suoi celebri brani per un viaggio multiculturale tra le note di “Mandela”, “Abauè (Morte di un Trap Boy)”, “Romeo”, “Giubbottino”, “Pincio” e le ben più esplosive “Piña colada”, “Orango Tango” e “Come va”, con cui Vicario ci ha accompagnati in streaming, così come in radio, negli ultimi mesi. Tra le esibizioni in programma, la presentazione di tutti i brani estratti dall’ultimo lavoro in studio della cantante, dal titolo “Bingo”, pubblicato lo scorso 13 maggio per Island Record. Ecco la tracklist completa dei brani che Vicario Canterà a Bologna, accompagnata dalle note di una band “pazzesca”, come lei stessa ama definirla:

“Sto portando in giro il mio ultimo disco, ma nei concerti suono anche alcuni vecchi singoli che mi ascolta conosce già”, racconta Margherita Vicario. Con lei, l’inaugurazione dell’Oltre Festival a Bologna, sarà un concentrato di divertimento e di energia, tra melodie ballabili e brani tutti da cantare: “Muoveranno la testa o le braccia e in un qualche modo ci divertiremo”, ha assicurato la giovane artista romana.