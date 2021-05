Oltre Festival a Bologna, con Margherita Vicario e Frah Quintale

Oltre Festival dopo un anno di stop, in questa edizione più che mai “si propone di andare “OLTRE” le differenze del genere e dei generi (musicali) superando ogni confine prestabilito, ospitando artist* che uniscono, mescolano, intrecciano diverse sonorità, oltre-passando ogni possibile stereotipo” è ciò su cui Amedeo Sole, direttore artistico del festival punta, insieme a tutto lo staff, per questa edizione del festival. Guardare Oltre dopo un anno tutt'altro che facile per andare Oltre, fuori dalle mura del centro per frequentare e far rivivere luoghi meno conosciuti, che possono tornare ad essere parte vitale del tessuto urbano, sociale e culturale della città.



Una programmazione di 5 giornate in uno spazio come quello del Parco delle Caserme Rosse (la periferia che diventa centro) per trasformarlo in uno luogo in cui musica e dibattiti s’intrecciano in una nuova proposta culturale.

Gli headliner dell’Oltre Festival 2021:

23 giugno Margherita Vicario

24 giugno Frah Quintale

26 giugno Da definire

25 giugno Ariete

27 giugno Da definire