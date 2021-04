Margherita Vicario, il nuovo singolo è "Come va"

La cantante e attrice romana annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Come va” per venerdì 23 aprile. Insieme a “Orango Tango”, farà parte della tracklist del nuovo album “Bingo” Condividi:

La cantante e attrice originaria di Roma, classe 1988, ha annunciato nelle scorse ore e con un grande sorriso, l’arrivo di un nuovo singolo programmato per il prossimo venerdì 23 aprile. Si intitola “Come va” e, insieme a “Orango Tango”, uscito esattamente due mesi fa, andrà a comporre la tracklist di brani contenuta nel nuovo album in studio “Bingo”, in pubblicazione il 14 maggio. Con “Come va”, Margherita Vicario coglie l’opportunità di mettere ancora una volta in mostra il suo enorme e poliedrico talento, che non si stabilizza solo nella recitazione, ma spazia anche nella musica, dove l’artista ha più volte dimostrato di essere credibile anche in generi molto diversi tra loro. Ne sono un esempio proprio “Orango Tango” ed “Equatore” dove la giovane donna affianca il pluripremiato rapper Rancore.

Il significato del singolo “Come va” approfondimento Margherita Vicario torna con Orango Tango, brano audace e coinvolgente Come la stessa Margherita Vicario ha raccontato in alcune interviste, l’obiettivo del singolo “Come va” è quello di porsi come una canzone intima e personale, che vuole mettere in musica il bilancio di un anno di cambiamenti per il mondo intero. “Come va è una vera e propria figlia di questo periodo che stiamo vivendo” ha detto la cantante, che poi ha aggiunto “È un brano che ancora una volta ruota intorno agli affetti e alle relazioni femminili”. Tra le insicurezze del periodo e la voglia di un futuro migliore, “Come va” è un dialogo tutto al femminile, uno scambio di battute tra Margherita e un’amica, mentre condividono gioie, ansie e paure, raccogliendole nell’unica frase del titolo “Come va?”. Il brano sarà prodotto da Island Records e vedrà l’aiuto di Davide “Dade” Pavanello, che ne ha curato la produzione. “Come va” sarà una melodia avvolgente, ma che ti entra nella testa e non ti lascia più.