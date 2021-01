Rancore, il nuovo singolo è "Equatore" con Margherita Vicario

Rancore ( FOTO ) ha annunciato “ Equatore ” nuovo singolo in uscita il 29 gennaio e che deve la collaborazione di Margherita Vicario , tra i talenti più interessanti del panorama musicale italiano. L’arrivo di una nuova canzone è stato anticipato da un lungo messaggio del rapper che ha raccontato sui social le sensazioni vissute negli ultimi mesi e lo spunto che ha portato alla nascita di “Equatore”. Queste le parole del rapper: “È passato quasi un anno dall’ultima occasione in cui sono salito sul palco e ho cantato ‘Eden’. Quante cose sono successe da quel giorno? Da ‘come prima quando tutto era unito mentre ora cammino in questo mondo proibito’ ad altre lunghe serie di ermetiche coincidenze . Quello che è accaduto dopo il febbraio del 2020 va oltre ogni provocazione o rivolta personale ed è per motivi più grandi di me e di te, più grandi delle nostre rispettive voglie di comunicare. Il mondo dopo il ‘ta ta ta’ non è più lo stesso”.

La nascita di “Equatore” e le parole di Rancore

Nel lungo messaggio l’artista sottolinea come le parole distopiche e fantastiche portate con la musica corrispondono sempre più al mondo che vive: “Più accadono cose assurde e più il mondo rende le mie parole meno fantastiche e più ‘real’ (anche se descrivere il reale in maniera diretta mi interessa poco visto che si descrive già da solo). Devo dire però che quel mondo così fantastico, che ho continuato a costruire con le parole e nella mia testa, ha iniziato nel tempo a maturare e ad avere una storia, degli abitanti, addirittura una geografia... in quel mondo posso andare dove voglio e fare quello che voglio”. Rancore chiude il post spiegando ciò che ha vissuto e ha portato alla realizzazione di “Equatore”: “Nell’ultimo anno sono capitato in luoghi che non visitavo da tanto e in altri in cui non ero mai andato. Un’altra realtà sommersa si nascondeva in fondo a ciò che erano le mie convinzioni. Quest’anno ho avuto il coraggio di esplorarla, di fare tesoro dei miei viaggi per poterli poi raccontare. Ho sempre saputo che si può viaggiare ‘anche dentro un armadio ed ammanettato’. Più faccio luce su quello che è accaduto nella nostra storia e più il tempo passa veloce, sempre più veloce. Infatti, non sono nato più nel 1989. Più viaggio veloce nel mondo più il mondo si rimpicciolisce ovviamente. L’equatore non è più nello stesso punto di prima”.