Emma Marrone in concerto a Roma: scaletta e info

Emma Marrone è pronta per abbracciare i fan della Capitale con due mega concerti all'aperto in cui porterà sul palco la scaletta che ha presentato al pubblico nella strepitosa tappa celebrativa dell'Arena di Verona . Entusiasmo alle stelle per le due tappe romane (entrambe sold out) che i suoi affezionati ascoltatori hanno visto più volte slittare in avanti a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Anche questi live che fanno parte del “Fortuna Live 2021” sono l'occasione per la cantante di riproporre i più grandi successi degli ultimi dieci anni.

La scaletta dei live nella Capitale

Emma Marrone celebra i primi dieci anni della sua carriera portando la sua musica in giro per la penisola, il modo migliore per condividere con i fan la gioia di un traguardo importante che corona un decennio formidabile. In scaletta, tutte le hit di maggiore successo e qualche sorpresa.

Intro “Con Le Nuvole” (da “A me piace così”, 2010) MEDLEY

“Davvero” (da “Oltre”, 2010)

“Meravigliosa” (da “Oltre”, 2010)

“Cullami” (da “A me piace così – Special Edition, 2010) “Calore” (da “Oltre”, 2010) “Sarò Libera” (da “Sarò Libera”, 2011) “Non è L’inferno” (da “Sarò Libera – Sanremo Edition”, 2011) “Cercavo Amore” (da “Sarò Libera”, 2011) “L’amore non mi Basta” (da “Schiena”, 2013) “Dimentico Tutto” (da “Schiena”, 2013) MEDLEY

“Schiena” (da “Schiena”, 2013)

“Resta ancora un po’” (da “E Live”, 2014)

“Trattengo il fiato” (da “Schiena”, 2013)

“In ogni angolo di me” (da “Schiena”, 2013) - “La mia Città” (da “Schiena”, 2013) “Amami” (da “Schiena”, 2013) “Occhi Profondi” (da “Adesso”, 2015) “Il paradiso non Esiste” (da “Adesso”, 2015) “Mi parli piano” (da “Essere qui”, 2018) MEDLEY

“L’isola” (da “Essere qui”, 2018)

“Effetto Domino” (da “Essere qui”, 2018) MEDLEY

“Basti solo tu” (da “Fortuna”, 2019)

“Corri” (da “Fortuna”, 2019)

“Alibi” (da “Fortuna”, 2019) “Luci Blu” (da “Fortuna”, 2019) “Pezzo di Cuore” (da “Best of ME”, 2021)

(insieme ad Alessandra Amoroso) “Stupida Allegria” (da “Fortuna”, 2019) “Quando l’amore finisce” (da “Fortuna”, 2019) “Che sogno incredibile” (da “Best of ME”, 2021)

(insieme a Loredana Bertè) “Io sono Bella” (da “Fortuna”, 2019) “Latina” (da “Fortuna”, 2019) “Fortuna” (da “Fortuna”, 2019)

I concerti dell'estate 2021 segnano la ripresa della musica dal vivo, una causa molto cara ad Emma Marrone che in più occasioni ha lanciato appelli per i lavoratori dello spettacolo fermi nella scorsa stagione. Il 2021 è un anno davvero speciale per Emma che festeggia il decennale dai suoi esordi nella musica. Da pochi giorni l'artista ha rilasciato in streaming gratuito “Best of Me at Arena di Verona”, registrazione del concerto del 6 Giugno all'Arena di Verona, un regalo per il supporto e la fedeltà che i fan le hanno dimostrato in questi anni. Per fine mese è attesa la pubblicazione di “Best of Me”, raccolta ufficiale di successi. La raccolta conterrà anche “Che sogno incredibile”, il singolo in rotazione già da alcune settimane cantato insieme a Loredana Bertè (FOTO).