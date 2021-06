Vinicio Capossela in concerto a Ravenna: scaletta e info

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia che nell’ultimo anno ha colpito tutti noi, anche il cantautore Vinicio Capossela torna ora live per una magica serata musicale alla Rocca Brancaleone di Ravenna. L’appuntamento con il suo “Bestiario d’Amore” è per le ore 21:00 di giovedì 17 giugno, in occasione del Ravenna Festival. Uno spettacolo in cui l’artista presenterà, insieme all’Orchestra Bruno Maderna, diretta dal maestro Stefano Nanni, il suo ultimo EP liberamente ispirato all’opera di Richard de Fournival

Le esibizioni delle serate

Come si legge direttamente dal comunicato diramato dall’artista tramite stampa e social, la serata sarà un vero e proprio concerto, in cui Capossela e la magica Orchestra Bruno Maderna, si esibiranno in una atmosfera intima e narrativa per dare vita a una scenografia di suoni che avvolgerà letteralmente il pubblico. Filo rosso delle esibizioni sarà la presentazione dei brani contenuti nel disco e i temi ispirati dall’opera di de Fournival dal titolo “Bestiario d’Amore”. Un’occasione unica per esplorare l’amore in tutte le sue forme, soprattutto in questo surreale scenario pandemico caratterizzato dal distanziamento sociale. Ecco la probabile scaletta della serata in programma per giovedì 17 giugno 2021 alla Rocca Brancaleone di Ravenna, in cui Capossela ripercorrerà i 4 brani principali del suo disco, insieme alle musiche del nuovo tour dedicato a Dante: