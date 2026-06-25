Paris Fashion Week, la sfilata di moda maschile di Louis Vuitton. FOTO
Pharrell Williams ha realizzato una collezione ispirata esteticamente alla cultura surf, pensata per i clienti del marchio di lusso che vanno al lavoro col completo sartoriale. Tantissime creazioni caratterizzate da una fattura artigianale ricercatissima, combinate con styling stratificati e ultra contemporanei. Uno show memorabile, a partire dall'allestimento che porta un pezzetto di oceano a Parigi
A cura di Vittoria Romagnuolo