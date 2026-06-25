Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Paris Fashion Week, la sfilata di moda maschile di Louis Vuitton. FOTO

Spettacolo fotogallery
13 foto
©IPA/Fotogramma

Pharrell Williams ha realizzato una collezione ispirata esteticamente alla cultura surf, pensata per i clienti del marchio di lusso che vanno al lavoro col completo sartoriale. Tantissime creazioni caratterizzate da una fattura artigianale ricercatissima, combinate con styling stratificati e ultra contemporanei. Uno show memorabile, a partire dall'allestimento che porta un pezzetto di oceano a Parigi

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Nastri d'Argento 2026, le star sul red carpet a Roma. FOTO

Cinema

Le star del cinema italiano sfilano a Roma, al Teatro Argentina, per la cerimonia di assegnazione...

21 foto

Vip in vacanza, le prime foto dei viaggi delle star

Spettacolo

Dalle Dolomiti al Garda, dalla Sardegna alla Spagna, l'estate dei vip è già cominciata. A...

10 foto

Paris Fashion Week 2026, i vip alle sfilate maschili. FOTO

Spettacolo

Dal 23 al 28 giugno nella capitale francese va in scena la moda maschile e le collezioni per la...

10 foto

Zendaya e Tom Holland a Roma per Spider-Man: Brand New Day. FOTO

Cinema

La coppia d'oro di Hollywood, protagonista del quarto cinecomic dedicato all'Uomo Ragno...

10 foto

Milano Fashion Week, le star alle sfilate maschili. FOTO

Spettacolo

La moda maschile che verrà è di scena a Milano, capitale del fashion system globale per cinque...

19 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Dutton Ranch, lo spin-off di Yellowstone rinnovato per la stagione 2

    Serie TV

    La prima stagione ha registrato il lancio di una serie originale di maggior successo nella storia...

    Dolce&Gabbana, lo spot a Napoli con Irina Shayk e Michele Morrone

    Spettacolo

    La supermodella e l'attore sono protagonisti del nuovo spot della nuova fragranza della famiglia...

    Uno splendido errore, quando esce la stagione 3 della serie tv Netflix

    Serie TV

    I 10 nuovi episodi usciranno il 6 agosto 2026 sulla piattaforma di streaming. Con le vite...