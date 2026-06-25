Paris Fashion Week, la sfilata di moda maschile di Louis Vuitton. FOTO

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Pharrell Williams è attratto da sempre dalla surf culture ma non è mai salito su una tavola nell'oceano, se non in una piscina, perché da bambino ha avuto un incidente in un acquario, evento che gli ha lasciato un trauma legato all'acqua. Dal terrore e dal fascino per l'oceano, nasce questa collezione, che porta una ventata di freschezza e grandiosità nel guardaroba di tutti i giorni, pensato per il guardaroba dell'uomo che abita la città.