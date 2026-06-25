Piccolo miracolo, il cast del film con Marco D'Amore e Greta Scarano al cinema da oggi
La pellicola, appena uscita nelle sale, porta sullo schermo una storia che ruota attorno a Davide Lancia (interpretato da Marco D'Amore) e al mondo che lo circonda. Diretto da Guido Chiesa, il film si affida a un cast che unisce volti molto noti e interpreti di lunga esperienza. Tra protagonisti, come Greta Scarano, e comprimari, ogni personaggio contribuisce a delineare il racconto. Ecco chi sono gli attori e i personaggi principali del film
A cura di Camilla Sernagiotto