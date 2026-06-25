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Greta Scarano interpreta Ursula. L'attrice è uno dei volti più apprezzati del cinema e della televisione italiana contemporanea. Nel film dà vita a un personaggio centrale della vicenda. Greta Scarano è un'attrice e regista italiana. Attiva sia nel campo televisivo che cinematografico, ha ottenuto due Nastri d'argento, per le interpretazioni nei film Senza nessuna pietà e Suburra, e un premio Flaiano con il cast della serie La linea verticale.

Taormina Film Festival: Piccolo Miracolo con Scarano e D'Amore