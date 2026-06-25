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Tiziano Ferro a Roma, la possibile scaletta del concerto

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo i due concerti a Roma, venerdì 3 luglio il cantautore si esibirà allo stadio del Conero di Ancona. Successivamente, l’artista concluderà la tournée con gli spettacoli in scena allo stadio San Nicola di Bari e allo stadio San Filippo di Messina

Doppio appuntamento allo stadio Olimpico. Il 27 e il 28 giugno il cantautore sarà in concerto a Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli di Tiziano Ferro (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

tiziano ferro, la possibile scaletta dei concerti a roma

Martedì 23 giugno Tiziano Ferro è stato protagonsta di un grande show allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dopo lo spettacolo, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “In mezzo al prato dell’eterno Stadio Maradona, decine di migliaia di cuori mi hanno stretto forte come durante l’abbraccio ad una vera grande amica. Ineguagliabile Napoli mia!”. Sabato 27 e domenica 28 giugno Tiziano Ferro porterà la sua musica sul palco dello stadio Olimpico di Roma. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulle scalette delle due serate, massimo riserbo anche sulla presenza di ospiti. Queste le canzoni proposte il 6 giugno allo spettacolo allo stadio San Siro di Milano:

  • Sono un grande
  • Cuore rotto
  • Fingo e spingo
  • Accetto miracoli
  • La differenza tra me e te
  • L’olimpiade
  • Xxdono con Lazza
  • Il regalo più grande
  • Ti scatterò una foto
  • Hai delle isole negli occhi
  • Sere nere
  • Non me lo so spiegare
  • Indietro
  • L’ultime notte al mondo
  • L’amore è una cosa semplice
  • Il sole esiste per tutti
  • Destinazione mare
  • Balla per me
  • La vita splendida
  • Ed ero contentissimo
  • Potremmo ritornare
  • Il conforto
  • Stop! Dimentica
  • Incanto
  • Imbranato
  • La fine
  • E Raffaella è mia
  • Alla mia età
  • Per dirti ciao
  • Rosso relativo
  • Lo stadio
  • Xdono

Approfondimento

Tiziano Ferro in concerto a Napoli duetta con Sal Da Vinci. VIDEO

Dopo i due concerti allo stadio Olimpico, venerdì 3 luglio il cantautore si esibirà allo stadio del Conero di Ancona. Successivamente, l’artista concluderà la tournée con gli spettacoli in scena allo stadio San Nicola di Bari e allo stadio San Filippo di Messina. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli show:

  • 3 luglio 2026, ANCONA – Stadio Del Conero
  • 8 luglio 2026, BARI – Stadio San Nicola
  • 12 luglio 2026, MESSINA – Stadio San Filippo

Venerdì 22 maggio Tiziano Ferro ha pubblicato Sono un grande (Deluxe), nuova versione del suo ultimo progetto discografico uscito nell’ottobre dello scorso anno. All’interno anche cinque collaborazioni: Superstar con Giorgia, Felici a metà con Shiva, Xxdono con Lazza, Xxverso con Ditonellapiaga (FOTO) e Ti sognai con Ariete.

Approfondimento

Tiziano Ferro brilla in concerto a Milano. Ospite Lazza
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©Getty

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