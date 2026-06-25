Tiziano Ferro a Roma, la possibile scaletta del concerto

tiziano ferro, la possibile scaletta dei concerti a roma

Martedì 23 giugno Tiziano Ferro è stato protagonsta di un grande show allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dopo lo spettacolo, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “In mezzo al prato dell’eterno Stadio Maradona, decine di migliaia di cuori mi hanno stretto forte come durante l’abbraccio ad una vera grande amica. Ineguagliabile Napoli mia!”. Sabato 27 e domenica 28 giugno Tiziano Ferro porterà la sua musica sul palco dello stadio Olimpico di Roma. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulle scalette delle due serate, massimo riserbo anche sulla presenza di ospiti. Queste le canzoni proposte il 6 giugno allo spettacolo allo stadio San Siro di Milano:

Sono un grande

Cuore rotto

Fingo e spingo

Accetto miracoli

La differenza tra me e te

L’olimpiade

Xxdono con Lazza

Il regalo più grande

Ti scatterò una foto

Hai delle isole negli occhi

Sere nere

Non me lo so spiegare

Indietro

L’ultime notte al mondo

L’amore è una cosa semplice

Il sole esiste per tutti

Destinazione mare

Balla per me

La vita splendida

Ed ero contentissimo

Potremmo ritornare

Il conforto

Stop! Dimentica

Incanto

Imbranato

La fine

E Raffaella è mia

Alla mia età

Per dirti ciao

Rosso relativo

Lo stadio

Xdono