Diana Ross. il nuovo album dopo 15 anni: "Sarà un disco pieno d'amore"

Diana, splendida voce delle Supremes , celebri per hit come “Baby Love, Stop!”, “In The Name of Love”, “You Can’t Hurry Love” e “Love Child”, ha poi scelto di continuare la sua brillante carriera da solista. Per il nuovo album “Thank You”, la superstar americana collabora con produttori e autori di altissimo livello, come Jack Antonoff, che ha già lavorato con Lorde, Lana del Rey e Sam Smith e Prince Charlez, coautore di molti brani di Rihanna.

Diana Ross , la celebre star statunitense 77enne, ha annunciato il suo nuovo disco, che uscirà a 15 anni di distanza dal suo ultimo album, pubblicato nell’ottobre del 2006. La cantante ha dichiarato: “ Queste canzoni sono un mio regalo per voi, fatto con grande amore . Sarò eternamente grata per aver potuto registrare questo disco in un momento così difficile per tutti. Vi dedico questo album e quando ascolterete la mia voce, starete ascoltando anche il mio cuore”.

Diana Ross, chi è la diva senza tempo

Diana Ross è una cantante, attrice e produttrice discografica nata a Detroit nel 1944. A 77 anni, ancora in splendida forma e più carica che mai, è tornata con un nuovo album dal titolo “Thank You”, per rendere omaggio a tutti i suoi fan e ringraziarli per la loro costante presenza nella sua fortunata vita.

Il suo debutto risale al 1958 e, dal 1960, inizia la sua carriera discografica con le Supremes, raggiungendo per ben 12 volte il primo posto nella celebre classifica Billboard con successi del calibro di “In The Name of Love” e “Love Child”.

Dal 1970 ha iniziato la sua ascesa da solista, affermandosi nel mondo della black music con brano come “Ain’t No Mountain High Enough”, poi utilizzato nella pellicola di successo “Il diario di Bridget Jones”. Tantissime le collaborazioni nel corso degli anni, tra cui spiccano quella con Lionel Richie “Endless Love”, “Muscles” scritta da Michael Jackson, “All of You”, in duetto con Julio Iglesias e “I got crush on you”, brano del 2005 con Rod Stewart.