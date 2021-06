Margherita Vicario in concerto a Cremona: scaletta e info

Comincia questa sera, venerdì 11 giugno, il “Bingo” Tour della cantante Margherita Vicario che, per la prima volta, presenterà live tutti i brani del suo ultimo lavoro in studio “Bingo”, accompagnati una carrellata di vecchi e nuovi successi, per tornare a cantare, ballare e divertirsi insieme a suon di musica, con una della cantanti più sperimentali e in voga del momento

Un grande inizio è quello che questa sera, venerdì 11 giugno 2021 , attende la cantante Margherita Vicario e con lei, il palco del Porte Aperte Festival di Cremona , che finalmente riaprirà i battenti dopo più di un anno di chiusura forzata a causa della pandemia. Una delle artiste più eclettiche e poliedriche del panorama musicale italiano, è pronta a tornare live per la prima vera e propria presentazione ufficiale e davanti a un pubblico, dei brani del suo ultimo lavoro in studio “ Bingo ”, insieme a una carrellata di vecchi e nuovi successi che accompagneranno Vicario per tornare a cantare, ballare e divertirsi insieme a suon di musica.

Il “Bingo” tour di Margherita Vicario è prodotto da Vivo Concerti e porterà la cantante italiana ad esibirsi sui palchi di alcuni tra i più rinomati e suggestivi festival di Italia. Quel “viaggio in technicolor” che è “Bingo”, partirà proprio dal Porte Aperte Festival di Cremona , la rassegna che accompagnerà il pubblico per ben tre giorni, da venerdì 11 a domenica 13 giugno 2021, interamente dedicata all’arte e alla cultura in tutte le sue forme, dalla musica alla recitazione, passando per il disegno e il fumetto. Una kermesse che, come fanno sapere gli organizzatori, “verrà affrontata con il medesimo senso di responsabilità di chi desidera fare le cose per bene, garantendo, nel contempo, il piacere della fruizione di eventi culturali, e la tutela della sicurezza e della salute per tutti i partecipanti, i volontari, i prestatori di servizi e gli artisti presenti". Tutti gli eventi si chiuderanno infatti a mezzanotte , ora dell'attuale coprifuoco, e rispetteranno le normative vigenti in materia di lotta al Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Le esibizioni di Margherita Vicario al PAF di Cremona

approfondimento

I concerti dell'estate 2021: le date di giugno, luglio e agosto. FOTO

Anche se purtroppo non è stata condivisa ancora la scaletta ufficiale delle serate del nuovo tour di Margherita Vicario, è certo che la cantante proporrà alcuni dei suoi celebri brani per un viaggio multiculturale tra le note di “Mandela”, “Abauè (Morte di un Trap Boy)”, “Romeo”, “Giubbottino”, “Pincio” e le ben più esplosive “Piña colada”, “Orango Tango” e “Come va”, con cui Vicario ci ha accompagnati in streaming, così come in radio, negli ultimi mesi. La scaletta includerà inoltre la presentazione di tutti i brani meno conosciuti dell’ultimo disco della cantante “Bingo”, pubblicato lo scorso 13 maggio per Island Record. Ecco la tracklist completa dei brani che Vicario Canterà a Cremona:

Bingo Orango Tango Come va Troppi preti troppe suore Xy feat. Elodie Fred Astaire DNA (oh putain!) Come noi Abauè (Morte di un Trap Boy) Mandela Romeo feat. Speranza Giubbottino Pincio Piña colada feat. Izi

“Ascoltando i pezzi in scaletta mi sono accorta che, senza neanche volerlo, si rincorrono tre tematiche principali: parlo spesso di soldi, intesi come nuovo valore, a volte non del tutto positivo. Si parla poi di religione, strettamente connessa per certi versi anche alla tematica del femminismo”, ha raccontato di recente Margherita Vicario, lanciando alcune anticipazioni sui brani che canterà durante il tour.