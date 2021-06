Video Music Awards 2021, annunciata la data della cerimonia

Il palco del Barclays Center di New York ospiterà la trentottesima edizione della manifestazione musicale

L’attesa è terminata. Nelle scorse ore la produzione dell’evento ha svelato la data della cerimonia che ogni anno attira l’attenzione di milioni di spettatori in ogni angolo del pianeta.

Video Music Awards 2021, appuntamento per il 12 settembre

MTV Video Music Awards 2020, da Lady Gaga ad Ariana Grande: vincitori

Lady Gaga e Ariana Grande sono state le protagoniste dell’edizione 2020 che ha segnato una ripartenza per il mondo dell’intrattenimento dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Poco fa l’organizzazione ha annunciato la data dei Video Music Awards 2021 suscitando immediatamente grande entusiasmo nel pubblico. L’appuntamento con la trentottesima edizione della cerimonia è stato fissato per il 12 settembre in diretta dal Barclays Center di New York.