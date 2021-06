Noemi è la cantante italiana scelta da Disney per interpretare “Un nuovo inizio”, il brano dedicato alla campagna globale “Noi principesse sempre”. Liberamente ispirata alle nuove generazioni di tutto il mondo, la canzone è un invito per tutte le bambine e ragazze di oggi a non abbandonare mai i propri sogni e quello che si è, anzi portare in alto quei valori di coraggio e gentilezza che le contraddistinguono. Nella versione italiana a cura di Noemi, così come in quella internazionale cantata da Brandy (“Starting Now”), “Un nuovo inizio” è già disponibile all’ascolto e al download su tutte le piattaforme di streaming musicale. Su YouTube è invece disponibile il video che ritrae una Noemi in compagnia di un cast di giovani ragazze, le stesse di cui si celebrano le piccole e grandi azioni della vita quotidiana.