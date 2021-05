Il disco uscirà il 4 giugno . “È stata un’avventura spettacolare, in compagnia di tanti amici e artisti che hanno collaborato con noi”, hanno scritto i Sottotono nel post di presentazione. Big Fish e Tormento hanno rilevato anche un dettaglio segreto che riguarda "Mastroianni": i cori della canzone sono stati realizzati con la partecipazione di Elisa ed Elodie. Sempre a proposito di questo brano, il duo l'ha definito come un compendio delle " due anime dei Sottotono : quella del gusto classico e quella di chi sa giocare a modo suo. Anime per cui siamo stati amati e odiati. Non è una sorpresa, non è un gesto di rottura, non è una provocazione, ma una canzone ricca di anima e stile, con un testo intenso".

Sottotono, il ritorno

Reunion per i Sottotono, il duo hip-hop al lavoro su nuova musica

Tormento e Big Fish hanno parlato anche dei motivi dietro la loro reunion, a vent'anni dall'ultimo lavoro in studio. “Più che di una scintilla che ha riacceso un fuoco, questa ripartenza è frutto di una linfa vitale che non ha mai smesso di scorrerci sottopelle e, quando è riemersa, abbiamo subito capito che era come se questi vent’anni non fossero mai passati. Sottotono per noi sono più di una parte di carriera. È il nostro primo amore per la musica, è una famiglia, è un mondo di ricordi che nessun incidente di percorso e nessuna rottura temporanea ha potuto scalfire”. Intanto è già "sold out" la prima tiratura limitata di cd e vinili autografati e numerati a mano e il vinile bianco.