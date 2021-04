Dopo vent'anni tornano i Sottotono col singolo Mastroianni

Il brano inedito anticipa il nuovo album Originali, di cui è disponibile in preorder la prima tiratura speciale in sole 100 copie, in cd e vinile, autografata e numerata a mano

Per molti una sorpresa, per i fan e gli amici più fidati il coronamento di un desiderio ormai di lunga data: venerdì 23 aprile si riapre finalmente (e felicemente) una storia che anni fa è stata in grado di cambiare, a modo suo, il panorama musicale italiano. Il singolo “Mastroianni”, in uscita in radio e su tutte le piattaforme digitali, segna infatti il ritorno sulle scene – a distanza di vent'anni esatti dall'ultimo lavoro in studio – dei Sottotono, un progetto che ha sancito indelebilmente la nascita e lo sviluppo della musica urban in Italia precorrendo i tempi in maniera totale ed assoluta – e facendolo alla grande, nei trionfi come nelle disavventure. Il brano inedito anticipa IL NUOVO ALBUM IN USCITA “ORIGINALI” - di cui è disponibile in preorder la prima tiratura speciale in sole 100 copie, in cd e vinile, autografata e numerata a mano - che vedrà la partecipazione di numerosi e prestigiosi esponenti del panorama musicale italiano, che con grande entusiasmo hanno preso parte al nuovo progetto con diversi contributi speciali.

VERI PIONIERI

Cuore, anima, stile e sincerità. “Sottotono per noi sono più di una parte di carriera. È il nostro primo amore per la musica, è una famiglia, è un mondo di ricordi che nessun incidente di percorso e nessuna rottura temporanea ha potuto scalfire”.

A guardarsi indietro, vengono quasi le vertigini: poco più che ventenni, metà anni ’90, prima con un album indipendente e poi con l’esplosione improvvisa nel mainstream (dall’LP “Sotto Effetto Stono” vengono tratti tre singoli – “Tranquillo”, “Solo Lei Ha Quel Che Voglio” e “Dimmi Di Sbagliato Che C’è” – che superano tutti le 200.000 copie vendute ciascuno) Tormento e Big Fish creano dal nulla un’estetica, uno stile, una magia. Colgono le ispirazioni migliori dall'hip hop della West Coast americana così come dall’r’n’b più sofisticato dell'epoca e le uniscono perfettamente, con un gusto melodico raffinato e testi in lingua italiana in grado di parlare, insieme e con naturalezza, il linguaggio della strada e quello dei sentimenti.

ASCESA, CADUTA, ODIO, AMORE

Seguono altri due album (“Sotto Lo Stesso Effetto” del 1999 e “…In Teoria” del 2001), altri singoli di grande successo, ma anche una controversa partecipazione a Sanremo. Per molti motivi, la fiamma si spegne. Le strade si separano, i due si dedicano alle rispettive carriere: sofisticato rapper / cantante nu soul Tormento, producer ed eccezionale talent scout Big Fish, uno dei grandi protagonisti dietro le quinte dell’esplosione nel mainstream delle sonorità urban ed hip hop nel nostro Paese. Due percorsi diversi. Ma la fiamma, in realtà, non si è mai spenta davvero. “Più che di una scintilla che ha riacceso un fuoco, questa ripartenza è frutto di una linfa vitale che non ha mai smesso di scorrerci sottopelle e, quando è riemersa, abbiamo subito capito che era come se questi vent'anni non fossero mai passati. In “Mastroianni” ci sono le due anime dei Sottotono: quella del gusto classico, e quella di chi sa giocare a modo suo. Anime per cui siamo stati amati e odiati…”.

OGGI, UN INSTANT CLASSIC

Ora che l'Italia è molto più sintonizzata su un suono internazionale (ma senza mai rinunciare alla sua specificità), “Mastroianni” è un instant classic. Non è una sorpresa, non è un gesto di rottura, non è una provocazione: è una canzone piena di anima e stile, con un testo intenso che non si nasconde e non nasconde, adagiata su un abito strumentale (e visuale) di primissima classe, di un'eleganza che è da un lato fresca e dall'altro meravigliosamente senza tempo. Anche perché i Sottotono sono tornati sì, ma per restare: “È il nostro manifesto da veri originator, il suono di “Mastroianni”. Ed è, in realtà, solo l’inizio”.