Sottotono, il testo di "Mastroianni" il nuovo singolo

È uscito alla mezzanotte del 23 aprile, “Mastroianni” il nuovo brano che segna il ritorno definitivo sulla scena musicale italiana dei Sottotono. Le tipiche sonorità che ci hanno accompagnato per gli anni ’90 e 2000, tornano nelle nostre cuffie

È stato un ritorno in grande stile, quello dei Sottotono . Il celebre duo formato dal rapper Tormento e il producer Big Fish ha pubblicato nelle scorse ore un singolo nuovo di zecca, dal titolo “ Mastroianni ”. Si tratta, a conti fatti del primo brano estratto dal nuovo disco di inediti della coppia, “Originali”, a breve in tutti gli store musicali fisici e digitali.

“Mastroianni” arriva a vent’anni esatti dalla pubblicazione del finora terzo e ultimo lavoro in studio dei Sottotono, dal titolo “ … In teoria ” (2001).

Con il ritorno di Tormento e Big Fish , ricompare definitivamente in Italia un pezzo della sua storia musicale, quella degli anni ’90 e 2000 in cui l’arrivo di nuovi artisti dal mondo hip hop e urban ha segnato una spaccatura con la linea pop e melodica che da sempre ne è stato simbolo del Bel Paese. Tormento e Big Fish di fatto non si smentiscono, al contrario riportano in scena la commistione di generi e influenze musicali che da sempre li ha contraddistinti, quella perfetta mescolanza tra hip hop, R&B, e sonorità più pop e radiofoniche.

Il testo di “Mastroianni”

La notte ci ha travolto con la sua passione

ma l’amore si misura al mattino per colazione

ogni litigio che decide

se questo temporale ci ha reso più forti o ci divide

serperggiando do la meglio a volte ancora ti cerco

nel letto appena sveglio, com’è

ed è una sensazione che non va più via

continuo a domandarmi “sei mai stata mia?”

A te come va? non fare finta dai che non ci pensi!

Il mio cuscino sa, ancora di baci e caffè.

Poi perchè? Non ti cerco più

ma quest’America mi butta giù

lascia perdere! Che lo sai anche tu

non sai mentire come Mastroianni!

É difficile, da mandare giù

ma chi l’ha detto che non ti amo più?

lascia perdere! Che lo sai anche tu

non sai mentire come Mastroianni!

Uh, sai farmi perdere il lume della ragione

Forse perché metti a nudo i miei contrasti

Quando vago al buio senza una direzione

Do troppo peso al giudizio degli altri

Grazie a te, conoscere me stesso

In un gioco complesso, di specchi, vedermi riflesso

Devo curare ogni eccesso

E imparare a godermi il presente qui e adesso.

A te come va? non fare finta dai che non ci pensi!

Il mio cuscino sa, ancora di baci e caffè

Poi perchè? Non ti cerco più

ma quest’America mi butta giù

lascia perdere! Che lo sai anche tu

non sai mentire come Mastroianni!

É difficile, da mandare giù

ma chi l’ha detto che non ti amo più?

lascia perdere! Che lo sai anche tu

non sai mentire come Mastroianni!

E mi sembra,

una guerra in cui tu vuoi che perda,

solo per restare qui con te sull’erba,

e mi prendi la mano,

si potesse tornare indietro forse tornerei da te

Poi perchè? Non ti cerco più

ma quest’America mi butta giù

lascia perdere! Che lo sai anche tu

non sai mentire come Mastroianni!

É difficile, da mandare giù

ma chi l’ha detto che non ti amo più?

lascia perdere! Che lo sai anche tu

non sai mentire come Mastroianni!

Adesso che non so raggiungerti però,

che te lo dico a fare?

Che mi manchi,

non sai mentire come Mastroianni!