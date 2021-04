Le migliori canzoni dei Sottotono

Dopo vent’anni dallo scioglimento, tornano sulla scena i Sottotono con un nuovo brano dal tiolo “Mastroianni”, inserito in un disco di inediti

I Sottotono, il celebre gruppo hip hop attivo dal 1994 al 2001, hanno annunciato la reunion e un nuovo disco di inediti, anticipato dal singolo “Mastroianni”, che arriva a venti anni esatti dal loro ultimo lavoro in studio dal titolo “In teoria”.

Il duo, composto da Tormento e Big Fish, ha dato l’annuncio ai fan attraverso i propri social. Su Instagram hanno promesso grandi novità in arrivo per le prossime settimane. I Sottotono sono stati una delle band più rappresentative del panorama hip hop italiano. Il loro progetto è rapidamente diventato uno dei più affermati in quegli anni, arrivando a vincere il “Premio Rivelazione” al Festivalbar del 1997.

Il celebre duo ha all’attivo quattro album in studio e due raccolte. Nel 2001 Tormento e Big Fish prendono strade diverse, questo dopo una partecipazione a Sanremo decisamente burrascosa. I fan ricorderanno le accuse di plagio lanciate da “Striscia la Notizia”. A ciò si aggiunse un problema con il testo di “Mezze verità”. Un contrasto artistico con la direzione del Festival, che portò i due a tagliare sezioni del testo, senza aggiungere altre parole, per dare al pubblico l’impressione di un brano tronco a causa dell’intervento di qualcuno più in alto.

