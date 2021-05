Eurovision Song Contest 2021 le date e tutto quello che c’è da sapere

Sabato 22 maggio andrà in onda l’attesissima finale dell’Eurovision Song Contest 2021, la gara che ogni anno premia la migliore canzone a livello europeo. A fare gli onori del nostro Paese saranno i Maneskin con la loro “Zitti e buoni”. Ecco quando e dove seguire in tv tutte le esibizioni Condividi:

Il prossimo sabato 22 maggio 2021, l’Ahoy Arena di Rotterdam accenderà finalmente le sue luci per celebrare la finale della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest (ESC), la gara musicale che ogni anno premia la migliore canzone a livello europeo. A difendere gli onori dell’Italia, toccherà questa volta alla band romana dei Maneskin, reduce dalla vittoria a sorpresa all’ultimo Festival di Sanremo. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si esibiranno live, davanti a un pubblico di 3500 persone (è la prima volta dall’arrivo della pandemia) sulle note esplosive della loro “Zitti e buoni”, complice di un testo e arrangiamento ri-adattati per rispondere alle linee guida del contest. L’intera serata sarà visibile in tutti i Paesi europei e in Australia. Ecco quando e dove vederla in tv.

Quando e dove vedere l’Eurovision in tv approfondimento Maneskin, Zitti e buoni per il PreParty Eurovision. VIDEO Le due semifinali del contest sono previste per martedì 18 e giovedì 20 maggio su Rai 4 dove, dalle ore 20:45 circa, si potranno ascoltare le esibizioni insieme al commento in diretta dei radiofonici Saverio Raimondo ed Ema Stockholma. L’appuntamento con la serata finale, in cui si esibirà anche l’Italia con i Maneskin, è fissato invece per sabato 22 maggio su Rai 1, per lo stesso orario. A commentare in diretta le performance e gli aneddoti dal backstage, saranno questa volta Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Come ogni anno, l’Eurovision si dimostra un evento importantissimo, seguito da oltre 200 milioni di telespettatori in tutta Europa e nel mondo. A rendere questa edizione storica, sarà poi il ritorno definitivo del pubblico in arena, nel primo vero concerto live dallo scoppio della pandemia. Come assicurato dagli organizzatori, tutto si svolgerà nel completo rispetto delle normative sanitarie anti-Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), con pubblico e partecipanti sottoposti a tampone e adeguatamente distanziati.