Aka7even: lo pseudonimo che ha un significato preciso

Luca Marzano ha raccontato nella scuola di “Amici 20” il significato del suo nome d'arte, spiegando come esso non sia stato scelto per caso, ma derivi da una tragica esperienza vissuta nel suo passato. "Ho vissuto insieme alla mia famiglia un periodo d'inferno. Una settimana sul letto di ospedale con un'altissima possibilità che non mi svegliassi", ha spiegato ai compagni, raccontando la difficile esperienza di un’encefalite che lo ha colpito da bambino, causandogli gravi episodi epilettici e il coma. "Aka" sta per "Also Known As", ovvero "Anche conosciuto come" mentre, “7even” rappresenta il numero della mia vita, visto che a 7 anni sono stato in coma per 7 giorni e 7 sono le vite dei gatti".